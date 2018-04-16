В центре Одессы коммунальщики нашли гранату

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Одессе обнаружили подозрительный предмет, который оказался учебной гранатой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Одесской области, передает УНН.

"Сегодня в 10:23 на спецлинию "102" поступило сообщение от работников коммунальных служб о том, что по адресу Итальянский бульвар ими в тряпье была найдена граната. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, а также специалисты взрыво-технического управления", - говорится в сообщении.

Найденный предмет оказался учебно-имитационной гранатой УРГ, которая не представляет опасности для окружающих. Ее изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, в помещение одного из автосалонов в Николаевской области неизвестные бросили гранату, пострадавших нет.

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