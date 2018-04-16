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У центрі Одеси комунальники знайшли гранату

У центрі Одеси комунальники знайшли гранату

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. В Одесі виявили підозрілий предмет, який виявився навчальною гранатою. Про це повідомили у прес-службі ГУ Національної поліції в Одеській області, передає УНН.

"Сьогодні о 10:23 на спецлінію "102" надійшло повідомлення від працівників комунальних служб про те, що за адресою Італійський бульвар ними у ганчір’ї була знайдена граната. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції, а також спеціалісти вибухо-технічного управління", – йдеться в повідомленні.

Знайдений предмет виявився навчально-імітаційною гранатою УРГ, яка не становить небезпеки для оточуючих. ЇЇ вилучили та направили на експертизу.

Нагадаємо, в приміщення одного з автосалонів у Миколаївській області невідомі кинули гранату, постраждалих немає.

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