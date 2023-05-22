В центре москвы запустили на шариках флаг легиона "Свобода России"

Детали

Журналист Андрей Цаплиенко в своем Телеграм-канале сообщил, что якобы заметили в небе в центре москвы флаг легиона "Свобода России", который поднялся в небо на шариках.

Дополнение

Тем временем, губернатор белгородской области, где произошло вторжение "диверсионной" группы, заявил, что власти помогают людям покинуть район, подвергшийся нападению.



Российские власти проводят "срочную эвакуацию" ядерных боеприпасов из хранилища в белгородской области.