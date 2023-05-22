У центрі москви запустили на кульках прапор легіону "Свобода Росії"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Соцмережі публікують відео нібито з центру москви, де на кульках у небо запустили прапор опозиційного легіону “Свобода Росії”, передає УНН.
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Журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі повідомив, що нібито помітили у небі в центрі москви прапор легіону "Свобода Росії", який піднявся у небо на кульках.
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Тим часом, губернатор білгородської області, де сталося вторгнення "диверсійної" групи, заявив, що влада допомагає людям залишити район, який зазнав нападу.
Російська влада проводить "термінову евакуацію" ядерних боєприпасів зі сховища у бєлгородській області.