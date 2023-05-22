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росія “терміново евакуювала” сховище ядерних боєприпасів у бєлгородській області – ГУР

росія “терміново евакуювала” сховище ядерних боєприпасів у бєлгородській області – ГУР

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Російська влада проводить "термінову евакуацію" ядерних боєприпасів зі сховища у бєлгородській області, заявив в ефірі національного телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що в інформації про евакуацію з прикордонних населених пунктів бєлгородської області та “знищення російського Мі-8” у регіоні “є багато правди”.

Цитата

“Є навіть додаткова інформація щодо евакуаційних заходів. У терміновому режимі об'єкт “Бєлгород-22”, це сховище ядерних боєприпасів, так само росіяни евакуювали з району, поблизу Грайворона знаходиться”, – сказав Юсов.

Він також підтвердив, що на об’єкті "Бєлгород-22" була тактична ядерна зброя.

“Все, що зараз відбувається на території росії, – це внутрішній конфлікт, а в операції беруть участь громадяни рф, їх підтримали інші жителі прикордонних територій бєлгородської області”, – додав представник ГУР МОУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Всі сидять в ах*є": що відбувається у бєлгороді та прикордонних населених пунктах

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