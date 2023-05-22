россия "срочно эвакуировала" хранилище ядерных боеприпасов в белгородской области - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Российские власти проводят "срочную эвакуацию" ядерных боеприпасов из хранилища в белгородской области, заявил в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает УНН.
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Он отметил, что в информации об эвакуации из приграничных населенных пунктов белгородской области и “уничтожении российского Ми-8” в регионе “есть много правды”.
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“Есть даже дополнительная информация об эвакуационных мероприятиях. В срочном режиме объект “Белгород-22”, это хранилище ядерных боеприпасов, так же россияне эвакуировали из района, вблизи Грайворона находится”, – сказал Юсов.
Он также подтвердил, что на объекте "Белгород-22" было тактическое ядерное оружие.
“Все, что сейчас происходит на территории россии, – это внутренний конфликт, а в операции участвуют граждане рф, их поддержали другие жители приграничных территорий белгородской области”, – добавил представитель ГУР МОУ.
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