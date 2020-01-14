В центре Николаева неизвестные побили окна в трамваях
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В центре Николаева неизвестные побили окна в трамваях и скрылись. По данному факту в полиции открыли уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
“13 января около 16:00 в полицию поступило сообщение от работников коммунального предприятия „Николаевэлектротранс“ о том, что в районе улиц Гражданская и Кузнецка неизвестные разбили окна во время движения в двух трамваях”, — говорится в сообщении.
Полицейские опросили работников коммунального предприятия. По словам водителей транспортных средств выяснилось, что инцидент произошел через несколько минут после того, как на остановке по улице Гражданской в салон зашли пассажиры и трамваи начали движение. На данный момент в транспортных средствах находилось несколько пассажиров, которые и сообщили водителям о разбитых окнах.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
Сообщение о происшествии на 102 поступило уже после того, как оба транспортных средства вернулись в депо, а водители продолжили работу по маршрутам, пересев в других трамваи.
Полицейские осмотрели трамваи. Каких-либо предметов, которые бы указывали на то, чем именно были повреждены окна, не обнаружено.
По данному факту следственным отделением полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 194 УК Украины “Умышленное уничтожение или повреждение имущества”.
Продолжается следствие. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к совершению указанного уголовного преступления лиц.
Напомним, во Львове возле кинотеатра им. Довженко загорелся трамвай № 8.