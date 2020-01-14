У центрі Миколаєва невідомі побили вікна у трамваях
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У центрі Миколаєва невідомі побили вікна у трамваях та втекли. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.
“13 січня близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення від працівників комунального підприємства „Миколаївелектротранс“ про те, що в районі вулиць Громадянська та Кузнецька невідомі особи розбили вікна під час руху у двох трамваях”, — сказано у повідомленні.
Поліцейські опитали працівників комунального підприємства. Зі слів водіїв транспортних засобів з’ясувалось, що інцидент трапився через декілька хвилин після того, як на зупинці по вулиці Громадянській до салону зайшли пасажири та трамваї розпочали рух. На цей момент у транспортних засобах перебувало декілька пасажирів, які і повідомили водіїв про розбиті вікна.
У результаті події ніхто з громадян не постраждав.
Повідомлення про подію на 102 надійшло вже після того, як обидва транспортні засоби повернулись у Депо, а водії продовжили роботу по маршрутах, пересівши до інших трамваїв.
Поліцейські оглянули трамваї. Будь-яких предметів, які б вказували на те, чим саме були пошкоджені вікна, не виявлено.
За вказаним фактом слідчим відділенням поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 194 КК України “Умисне знищення або пошкодження майна”.
Триває слідство. Поліцейські встановлюють обставини події та причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб.
Нагадаємо, у Львові неподалік кінопалацу ім. Довженка загорівся трамвай № 8.