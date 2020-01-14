КИЇВ. 14 січня. УНН. У центрі Миколаєва невідомі побили вікна у трамваях та втекли. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.