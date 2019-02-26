В центре Львова на человека обрушилась штукатурка

Штукатурка отпала с квартирного балкона на восьмом этаже и задела женщину, которая шла по улице. В результате инцидента прохожая получила незначительные травмы.

Медики оказали пострадавшей женщине помощь, в результате она отказалась от госпитализации.

Сейчас коммунальные службы работают на месте, выясняя обстоятельства инцидента.

Как сообщал УНН, аналогичный случай во Львове произошел 1 февраля - тогда на прохожего упала штукатурка с фасада здания на улице Дорошенко. Пострадавший получил гематому лобно-теменной области головы и был госпитализирован.