В центре Львова на человека обрушилась штукатурка
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 февраля. УНН. В центре Львова на площади Мицкевича на прохожую упала штукатурка, которая отвалилась от дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Штукатурка отпала с квартирного балкона на восьмом этаже и задела женщину, которая шла по улице. В результате инцидента прохожая получила незначительные травмы.
Медики оказали пострадавшей женщине помощь, в результате она отказалась от госпитализации.
Сейчас коммунальные службы работают на месте, выясняя обстоятельства инцидента.
Как сообщал УНН, аналогичный случай во Львове произошел 1 февраля - тогда на прохожего упала штукатурка с фасада здания на улице Дорошенко. Пострадавший получил гематому лобно-теменной области головы и был госпитализирован.