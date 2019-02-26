У центрі Львова на людину обвалилась штукатурка

Штукатурка відпала з квартирного балкону на восьмому поверсі та зачепила жінку, яка йшла вулицею. Внаслідок інциденту перехожа дістала незначних травм.

Медики надали постраждалій жінці допомогу, в результаті вона відмовилась від госпіталізації.

Наразі комунальні служби працюють на місці, з'ясовуючи обставини інциденту.

Як повідомляв УНН, аналогічний випадок стався у Львові 1 лютого - тоді на перехожого впала штукатурка з фасаду будівлі на вулиці Дорошенка. Постраждалий отримав забійну гематому лобно-тім'яної ділянки голови та був госпіталізований.