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У центрі Львова на людину обвалилась штукатурка

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 лютого. УНН. У центрі Львова на площі Міцкевича на перехожу впала штукатурка, що обвалилась з будинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу міськради.

Штукатурка відпала з квартирного балкону на восьмому поверсі та зачепила жінку, яка йшла вулицею. Внаслідок інциденту перехожа дістала незначних травм.

Медики надали постраждалій жінці допомогу, в результаті вона відмовилась від госпіталізації.

Наразі комунальні служби працюють на місці, з'ясовуючи обставини інциденту.

Як повідомляв УНН, аналогічний випадок стався у Львові 1 лютого - тоді на перехожого впала штукатурка з фасаду будівлі на вулиці Дорошенка. Постраждалий отримав забійну гематому лобно-тім'яної ділянки голови та був госпіталізований.

Українські Національні Новини

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