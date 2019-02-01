У Львові госпіталізували чоловіка, на якого в центрі міста впала штукатурка
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Львові, на вул. Дорошенка, 14 на 50-річного чоловіка з фасаду будинку впала штукатурка. Про це УНН повідомили на Гарячій лінії міста.
"Львів’янин отримав забійну гематому лобно-тім’яної ділянки. Його госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню. Будинок на вул. Дорошенка, 14 перебуває на балансі ОСББ. І відповідальність за його стан несе обслуговуюча компанія", - повідомили на Гарячій лінії міста.
Як повідомляв УНН, на 16-річного підлітка впала бурулька, він у тяжкому стані.
Раніше, у Києві створили бригади для боротьби з бурульками.