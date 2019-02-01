У Львові госпіталізували чоловіка, на якого в центрі міста впала штукатурка

"Львів’янин отримав забійну гематому лобно-тім’яної ділянки. Його госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню. Будинок на вул. Дорошенка, 14 перебуває на балансі ОСББ. І відповідальність за його стан несе обслуговуюча компанія", - повідомили на Гарячій лінії міста.



Як повідомляв УНН, на 16-річного підлітка впала бурулька, він у тяжкому стані.



Раніше, у Києві створили бригади для боротьби з бурульками.