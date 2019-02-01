Во Львове госпитализировали мужчину, на которого в центре города упала штукатурка
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Во Львове, на ул. Дорошенко, 14 на 50-летнего мужчину с фасада дома упала штукатурка. Об этом УНН сообщили на Горячей линии города.
"Львовянин получил забойную гематому лобно-теменной области. Его госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу. Дом на ул. Дорошенко, 14 находится на балансе ОСМД. И ответственность за его состояние несет обслуживающая компания", - сообщили на Горячей линии города.
Как сообщал УНН, на 16-летнего подростка упала сосулька, он в тяжелом состоянии.
Ранее, в Киеве создали бригады для борьбы с сосульками.