В центре Киева перекрыли дорогу из-за памятных мероприятий, охрану порядка усиленно

Дорогу перекрыли от Национального транспортного университета.

Из-за перекрытия движения транспорта, которое продлится ориентировочно до 18:00, вносятся временные изменения в работу троллейбусов маршрута №38 и автобусов маршрута №24.

На территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", который расположен неподалеку, начинаются мемориальные мероприятия. Люди уже начинают сходиться.

Мероприятия состоятся возле мемориального знака "Свеча памяти". В 16 часов пройдет общенациональная акция "Зажги свечу".

Охрана правопорядка усилена. Людей проверяют с помощью рамочных металлодетекторов. Здесь их установили четыре. Проверяют и личные вещи. Пускают на территорию проведения мероприятий по приглашениям.

Напомним, 25 ноября в Украине чтят память жертв голодоморов.