В центре Киева перекрыли дорогу из-за памятных мероприятий, охрану порядка усиленно
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В центре Киева перекрыли движение транспорта на улице Лаврской из-за памятных мероприятий ко Дню почтения памяти жертв голодоморов, охрану правопорядка усиленно, в частности, людей проверяют с помощью металлодетекторов, передает корреспондент УНН.
Дорогу перекрыли от Национального транспортного университета.
Из-за перекрытия движения транспорта, которое продлится ориентировочно до 18:00, вносятся временные изменения в работу троллейбусов маршрута №38 и автобусов маршрута №24.
На территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", который расположен неподалеку, начинаются мемориальные мероприятия. Люди уже начинают сходиться.
Мероприятия состоятся возле мемориального знака "Свеча памяти". В 16 часов пройдет общенациональная акция "Зажги свечу".
Охрана правопорядка усилена. Людей проверяют с помощью рамочных металлодетекторов. Здесь их установили четыре. Проверяют и личные вещи. Пускают на территорию проведения мероприятий по приглашениям.
Напомним, 25 ноября в Украине чтят память жертв голодоморов.