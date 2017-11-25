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У центрі Києва перекрили дорогу через пам'ятні заходи, охорону порядку посилено

У центрі Києва перекрили дорогу через пам'ятні заходи, охорону порядку посилено

Київ • УНН

 • 10961 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. У центрі Києві перекрили рух транспорту на вулиці Лаврській через пам'ятні заходи до Дня вшанування пам'яті жертв голодоморів, охорону правопорядку посилено, зокрема, людей перевіряють за допомогою металодетекторів, передає кореспондент УНН.

Дорогу перекрили від Національного транспортного університету.

Через перекриття руху транспорту, яке триватиме орієнтовно до 18:00, вносяться тимчасові зміни в роботу тролейбусів маршруту №38 і автобусів маршруту №24.

На території Національного музею "Меморіал жертв Голодомору", який розташований неподалік, розпочинаються меморіальні заходи. Люди вже починають сходитися.

Заходи відбудуться біля меморіального знаку "Свіча пам’яті". О 16 годині пройде загальнонаціональна акція "Запали свічку".

Охорону правопорядку посилено. Людей перевіряють за допомогою рамочних металодетекторів. Тут їх встановили чотири. Перевіряють і особисті речі. Пускають на територію проведення заходів за запрошеннями.

Нагадаємо, 25 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів.

Українські Національні Новини

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