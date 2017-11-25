У центрі Києва перекрили дорогу через пам'ятні заходи, охорону порядку посилено

Дорогу перекрили від Національного транспортного університету.

Через перекриття руху транспорту, яке триватиме орієнтовно до 18:00, вносяться тимчасові зміни в роботу тролейбусів маршруту №38 і автобусів маршруту №24.

На території Національного музею "Меморіал жертв Голодомору", який розташований неподалік, розпочинаються меморіальні заходи. Люди вже починають сходитися.

Заходи відбудуться біля меморіального знаку "Свіча пам’яті". О 16 годині пройде загальнонаціональна акція "Запали свічку".

Охорону правопорядку посилено. Людей перевіряють за допомогою рамочних металодетекторів. Тут їх встановили чотири. Перевіряють і особисті речі. Пускають на територію проведення заходів за запрошеннями.

Нагадаємо, 25 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів.