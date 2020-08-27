В центре Киева пропал свет: обесточены фонтаны, ТЦ и жилые дома
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Киеве в районе Майдана Независимости из-за аварии на электросети обесточены часть ТЦ "Глобус" и фонтаны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Из-за аварии на электросети в районе Майдана Независимости, обесточены "Большой" и "Малые" фонтаны, часть ТЦ "Глобус" и прилегающие жилые дома. Ориентировочный срок восстановления электроснабжения - 20:00 27 августа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фонтаны на Майдане Независимости заработают после восстановления электроснабжения.
Напомним, из-за дождей и ветра на утро 26 августа были обесточены 139 населенных пунктов в четырех областях Украины.