В центре Киева пропал свет: обесточены фонтаны, ТЦ и жилые дома

"Из-за аварии на электросети в районе Майдана Независимости, обесточены "Большой" и "Малые" фонтаны, часть ТЦ "Глобус" и прилегающие жилые дома. Ориентировочный срок восстановления электроснабжения - 20:00 27 августа", - говорится в сообщении.



Уточняется, что фонтаны на Майдане Независимости заработают после восстановления электроснабжения.



Напомним, из-за дождей и ветра на утро 26 августа были обесточены 139 населенных пунктов в четырех областях Украины.