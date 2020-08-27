У центрі Києва зникло світло: знеструмлено фонтани, ТЦ і житлові будинки

"Через аварію на електромережі в районі Майдану Незалежності, знеструмлено "Великий" та "Малі" фонтани, частину ТЦ "Глобус" та прилеглі житлові будинки. Орієнтовний термін відновлення електропостачання - 20:00 27 серпня", - сказано у повідомленні.



Уточнюється, що водограї на Майдані Незалежності запрацюють після відновлення електропостачання.



Нагадаємо, через дощі та вітер на ранок 26 серпня було знеструмлено 139 населених пунктів у чотирьох областях України.