У центрі Києва зникло світло: знеструмлено фонтани, ТЦ і житлові будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Києві в районі Майдану Незалежності через аварію на електромережі знеструмлено частину ТЦ "Глобус" та фонтани. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Через аварію на електромережі в районі Майдану Незалежності, знеструмлено "Великий" та "Малі" фонтани, частину ТЦ "Глобус" та прилеглі житлові будинки. Орієнтовний термін відновлення електропостачання - 20:00 27 серпня", - сказано у повідомленні.
Уточнюється, що водограї на Майдані Незалежності запрацюють після відновлення електропостачання.
Нагадаємо, через дощі та вітер на ранок 26 серпня було знеструмлено 139 населених пунктів у чотирьох областях України.