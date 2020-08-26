Негода в Україні залишила без світла близько 140 міст і сіл

"Станом на 7 годину 26 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 139 населених пунктів у 4 областях, а саме: Житомирська – 68, Київська – 54, Вінницька – 14, Черкаська – 3", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, по Україні у середу, 26 серпня, вночі очікуються дощі, вдень в країні переважно без опадів. Температура повітря підніметься до 31 градуса тепла.