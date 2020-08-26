Від 11° до 31° тепла: прогноз погоди на сьогодні

"26 серпня вночі у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях помірний (на Київщині та Чернігівщині місцями значний дощ), окремі грози; на решті території, вдень в Україні переважно без опадів", - йдеться у повідомленні.

Температура вночі 11-16°, на півдні до 20°; вдень у західних, північних та центральних областях 20-26°, на решті території 26-31°.

На Київщині вночі помірний, місцями значний дощ, вдень без опадів. Температура вночі 13-16°, вдень 22-25°.

Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.