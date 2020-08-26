От 11° до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. По Украине в среду, 26 августа, ночью ожидаются дожди, днем в стране преимущественно без осадков. Температура воздуха поднимется до 31 градуса тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"26 августа ночью в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях умеренный (в Киевской и Черниговской местами значительный дождь), отдельные грозы, на остальной территории, днем в Украине преимущественно без осадков", - говорится в сообщении.
Температура ночью 11-16°, на юге до 20°; днем в западных, северных и центральных областях 20-26°, на остальной территории 26-31°.
В Киевской области ночью умеренный, местами значительный дождь, днем без осадков. Температура ночью 13-16°, днем 22-25°.
Напомним, в Минприроды до конца года ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы.