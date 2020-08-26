Непогода в Украине оставила без света около 140 городов и сел
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Из-за дождей и ветра на утро среды, 26 августа, были обесточены 139 населенных пунктов в четырех областях Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.
"По состоянию на 7 часов 26 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 139 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Житомирская - 68, Киевская - 54, Винницкая - 14 Черкасская - 3", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, по Украине в среду, 26 августа, ночью ожидаются дожди, днем в стране преимущественно без осадков. Температура воздуха поднимется до 31 градуса тепла.