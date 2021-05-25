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В центре Киева устроили тайник с РПГ, тротилом и пластидом

Киев • УНН

 • 21697 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Арсенал боеприпасов со взрывчаткой, РПГ и автоматом обнаружили в центре Киева. Об этом сообщили УНН в пресс-центре СБУ.

В центре Киева устроили тайник с РПГ, тротилом и пластидом

Детали

Схрон оружия и боеприпасов обнаружили в Печерском районе столицы. "Средства поражения были спртаны в одной из дренажно-штольных систем города, относящихся к объектам критической инфраструктуры", - сообщили в СБУ.

Правоохранители изъяли из тайника:

  • противотанковый гранатомет РПГ-22;
  • автомат АКМ-74;
  • 4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг;
  • почти 1 кг пластида;
  • 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;
  • 5 снаряженных магазинов к автомату;
  • 320 патронов калибра 5,45x39 мм.

В рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, обустроивших схрон.

Добавим

Осенью прошлого года СБУ обнаружила в центре Киева тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой - в здании президиума Национальной академии аграрных наук.

Украинские Национальные Новости

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