В центре Киева устроили тайник с РПГ, тротилом и пластидом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Арсенал боеприпасов со взрывчаткой, РПГ и автоматом обнаружили в центре Киева. Об этом сообщили УНН в пресс-центре СБУ.
Детали
Схрон оружия и боеприпасов обнаружили в Печерском районе столицы. "Средства поражения были спртаны в одной из дренажно-штольных систем города, относящихся к объектам критической инфраструктуры", - сообщили в СБУ.
Правоохранители изъяли из тайника:
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- противотанковый гранатомет РПГ-22;
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- автомат АКМ-74;
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- 4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг;
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- почти 1 кг пластида;
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- 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;
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- 5 снаряженных магазинов к автомату;
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- 320 патронов калибра 5,45x39 мм.
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В рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, обустроивших схрон.
Добавим
Осенью прошлого года СБУ обнаружила в центре Киева тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой - в здании президиума Национальной академии аграрных наук.