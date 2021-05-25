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У центрі Києва влаштували сховок з РПГ, тротилом і пластидом

Київ • УНН

 • 21697 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Арсенал боєприпасів з вибухівкою, РПГ та автоматом виявили у центрі Києва. Про це повідомили УНН у пресцентрі СБУ.

У центрі Києва влаштували сховок з РПГ, тротилом і пластидом

Деталі

Схрон зброї та боєприпасів виявили у Печерському районі столиці. "Засоби ураження були приховані в одній з дренажно-штольних систем міста, що належить до об’єктів критичної інфраструктури", - повідомили у СБУ.

Правоохоронці вилучили зі схованки:

  • протитанковий гранатомет РПГ-22;
  • автомат АКМ-74;
  • 4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг;
  • майже 1 кг пластиду;
  • 6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них;
  • 5 споряджених магазинів до автомата;
  • 320 набоїв калібру 5,45x39 мм.

Наразі у межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон.

Додамо

Торік восени СБУ виявила у центрі Києва схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою - у будівлі президії Національної академії аграрних наук.

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