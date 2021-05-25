У центрі Києва влаштували сховок з РПГ, тротилом і пластидом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Арсенал боєприпасів з вибухівкою, РПГ та автоматом виявили у центрі Києва. Про це повідомили УНН у пресцентрі СБУ.
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Схрон зброї та боєприпасів виявили у Печерському районі столиці. "Засоби ураження були приховані в одній з дренажно-штольних систем міста, що належить до об’єктів критичної інфраструктури", - повідомили у СБУ.
Правоохоронці вилучили зі схованки:
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- протитанковий гранатомет РПГ-22;
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- автомат АКМ-74;
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- 4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг;
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- майже 1 кг пластиду;
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- 6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них;
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- 5 споряджених магазинів до автомата;
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- 320 набоїв калібру 5,45x39 мм.
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Наразі у межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон.
Додамо
Торік восени СБУ виявила у центрі Києва схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою - у будівлі президії Національної академії аграрних наук.