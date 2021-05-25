У центрі Києва влаштували сховок з РПГ, тротилом і пластидом

Деталі

Схрон зброї та боєприпасів виявили у Печерському районі столиці. "Засоби ураження були приховані в одній з дренажно-штольних систем міста, що належить до об’єктів критичної інфраструктури", - повідомили у СБУ.

Правоохоронці вилучили зі схованки:



протитанковий гранатомет РПГ-22;



автомат АКМ-74;



4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг;



майже 1 кг пластиду;



6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них;



5 споряджених магазинів до автомата;



320 набоїв калібру 5,45x39 мм.



Наразі у межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон.

Додамо

Торік восени СБУ виявила у центрі Києва схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою - у будівлі президії Національної академії аграрних наук.