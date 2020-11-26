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Схрон зі зброєю та вибухівкою виявили в Академії аграрних наук

Схрон зі зброєю та вибухівкою виявили в Академії аграрних наук

Київ • УНН

 • 15786 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Служба безпеки України виявила у Печерському районі столиці схованку з великою кількістю зброї, боєприпасів та вибухівки у будівлі президії Національної академії аграрних наук, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби СБУ.

Як повідомили у пресслужбі, у межах розпочатого кримінального провадження, співробітники СБ України проводили обшуки у 3-х областях України для отримання додаткових доказів за фактами заволодіння посадовцями майном Національної академії аграрних наук України. Керівництво Академії також підозрюється у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом та отриманні неправомірної вигоди.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили документацію та речові докази, які можуть підтверджувати протиправні дії чиновників, відзначили у СБУ.

"Крім того, в ході обшуків у центральному офісі Академії, розташованому поблизу адміністративних будівель органів центральної виконавчої влади, оперативники спецслужби виявили у підвальних приміщеннях установи арсенал військових засобів ураження. Правоохоронці вже ідентифікували та вилучили 4 РПГ, 2 автомати, майже 40 гранат РГД-5 та Ф-1, декілька пістолетів, 2 артилерійські снаряди та велику кількість набоїв до автоматичної зброї", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчо-оперативною групою та експертами продовжуються обшуки приміщень та вилучення військових засобів ураження.

Нагадаємо, СБУ виявила схрони з військовою зброєю у Львівській і Херсонській областях.

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