Схрон с оружием и взрывчаткой обнаружили в Академии аграрных наук
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Служба безопасности Украины выявила в Печерском районе столицы тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки в здании президиума Национальной академии аграрных наук, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы СБУ.
Как сообщили в пресс-службе, в рамках начатого уголовного производства, сотрудники СБ Украины проводили обыски в 3-х областях Украины для получения дополнительных доказательств по фактам завладения должностными лицами имуществом Национальной академии аграрных наук Украины. Руководство Академии также подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем и получении неправомерной выгоды.
Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли документацию и вещественные доказательства, которые могут подтверждать противоправные действия чиновников, отметили в СБУ.
"Кроме того, в ходе обысков в офисе Академии, расположенном вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти, оперативники спецслужбы обнаружили в подвальных помещениях учреждения арсенал военных средств поражения. Правоохранители уже идентифицировали и изъяли 4 РПГ, 2 автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, 2 артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию", - говорится в сообщении.
Сейчас следственно-оперативной группой и экспертами продолжаются обыски помещений и изъятие военных средств поражения.
Напомним, СБУ обнаружила тайники с оружием во Львовской и Херсонской областях.