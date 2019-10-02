В центре Киева произошла утечка горячей воды
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В центре Киева, между станциями метро "Олимпийская" и "Дворец спорта" произошла утечка горячей воды. Об этом корреспонденту УНН рассказали в КСУ "Контактный центр города Киева 1551".
"Уже на месте работает бригада. Действительно там есть прорыв (между "Олимпийской" и "Дворцом спорта")", - сообщили в отделе.
Ранее, в сети появилось видео, где ориентировочно в центре города клубы пара идут от земли.
Как сообщал УНН, Киев готов к отопительному сезону на 97%.