У центрі Києва стався витік гарячої води
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У центрі Києва, між станціями метро "Олімпійська" та "Палац спорту" стався виток гарячої води. Про це кореспонденту УНН розповіли у КБУ "Контактний центр міста Києва 1551".
"Вже на місті працює бригада. Дійсно там є прорив (між "Олімпійською" та "Палацом спорту")", - повідомили у відділі.
Раніше, у мережі з’явилось відео, де орієнтовно у центрі міста клуби пару йдуть від землі.
Як повідомляв УНН, Київ готовий до опалювального сезону на 97%.