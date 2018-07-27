В центре Киева стартовал Крестный ход
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Около 13:30 начался Крестный ход УПЦ МП от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры, посвященный празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины, передает УНН.
Участие в шествии принимают тысячи людей.
Перед этим, в 13:00 на Владимирской горке начался молебен, который возглавил Предстоятель УПЦ МП Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Ранее в УПЦ МП заявляли, что ожидают около 100 тысяч верующих.
Напомним, по данным полиции, по состоянию на 13 часов в Киеве, где был запланирован Крестный ход УПЦ МП, сохраняется спокойная ситуация, запрещенных вещей у присутствующих на мероприятиях не обнаружено.
Около 5000 полицейских охраняют Крестный ход в Киеве.