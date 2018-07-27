У центрі Києва стартувала Хресна хода
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Близько 13:30 розпочалася Хресна хода УПЦ МП від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври, присвячена відзначенню 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України, передає УНН.
Участь у ході беруть тисячі людей.
Перед цим, о 13:00 на Володимирській гірці розпочався молебень, який очолив Предстоятель УПЦ МП Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.
Раніше в УПЦ МП заявляли, що очікують близько 100 тисяч вірян.
Нагадаємо, за даними поліції, станом на 13 годину у Києві, де запланована Хресна хода УПЦ МП, зберігається спокійна ситуація, заборонених речей у присутніх на заходах не виявлено.
Близько 5 тисяч поліцейських охороняють Хресну ходу у Києві.