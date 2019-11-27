В центре Киева более полусотни домов остались без света

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 40511 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108076 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 99922 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107330 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118254 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147590 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148156 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140375 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186120 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116719 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
В центре Киева более полусотни домов остались без света

В центре Киева более полусотни домов остались без света

Киев  •  УНН

 • 8926 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В центре Киева - на Печерске - из-за аварии без света осталось 52 дома, по состоянию на 20:20 их количество уменьшилось до двух десятков, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ДТЭК Киевские электросети.

"В 16:59 на распределительной подстанции 412 (10 кВ), что в Печерском районе города Киева, произошла авария. В результате короткого замыкания была повреждена ячейка электрооборудования линии "Бастионная". Без света остались 52 жилых многоквартирных дома, 14 частных домов и 15 учреждений, находящихся на улице Джона Маккейна, Старонаводницкой и Иоанна Павла II", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 20:20 без света оставались 18 многоквартирных и 7 частных домов.

Сейчас завершается переподключение потребителей на резервные линии. В ближайшее время все клиенты будут подключены к сети, отметили в пресс-службе.

В течение ночи специалисты будут восстанавливать поврежденное оборудование распределительной подстанции, чтобы восстановить питания потребителей по основной схеме, говорится в сообщении.

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