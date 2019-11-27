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У центрі Києва понад півсотні будинків залишились без світла

У центрі Києва понад півсотні будинків залишились без світла

Київ • УНН

 • 8926 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У центрі Києва - на Печерську - через аварію без світла залишилось 52 будинки, станом на 20:20 їх кількість зменшилась до двох десятків, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ДТЕК Київські електромережі.

“О 16:59 на розподільчій підстанції 412 (10 кВ), що у Печерському районі міста Києва, сталася аварія. У результаті короткого замикання була пошкоджена комірка електрообладнання лінії „Бастіонна“. Без світла залишилося 52 житлових багатоквартирних будинки, 14 приватних будинків та 15 закладів, що знаходяться на вулиці Джона Маккейна, Старонаводницькій та Іоанна Павла ІІ”, — йдеться у повідомленні.

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 Станом на 20:20 без світла залишались 18 багатоквартирних та 7 приватних будинків.

Наразі завершується перепідключення споживачів на резервні лінії. Найближчим часом усі клієнти будуть під’єднані до мережі, відзначили у пресслужбі.

Протягом ночі спеціалісти відновлюватимуть пошкоджене обладнання розподільчої підстанції, аби відновити живлення споживачів за основною схемою, зазначено у повідомленні.

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