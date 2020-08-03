В центре Киева подожгли авто
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На столичном Крещатике подожгли автомобиль, поджигателя задержали. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"По факту поджога автомобиля в центре столицы следователи начали уголовное производство. На месте правоохранители задержали мужчину, который поджег шины на автомобиле. С задержанным общаются следователи. Сегодня утром на улице Крещатик патрульные полицейские обнаружили, что горит автомобиль. На место происшествия выехали пожарные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работники ГСЧС потушили автомобиль, а полицейские задержали мужчину. Правоохранители установили, что поджигатель взял канистру с неизвестной зажигательной смесью, облил ею машину и поджег ее.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 39-летний житель Бориспольского района. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы поступка.
Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве подожгли авто полицейских.