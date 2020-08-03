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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102737 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112036 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 116923 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116611 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141614 просмотра

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4 марта, 10:59 • 104264 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102844 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102294 просмотра

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В центре Киева подожгли авто

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КИЕВ. 3 августа. УНН. На столичном Крещатике подожгли автомобиль, поджигателя задержали. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"По факту поджога автомобиля в центре столицы следователи начали уголовное производство. На месте правоохранители задержали мужчину, который поджег шины на автомобиле. С задержанным общаются следователи. Сегодня утром на улице Крещатик патрульные полицейские обнаружили, что горит автомобиль. На место происшествия выехали пожарные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники ГСЧС потушили автомобиль, а полицейские задержали мужчину. Правоохранители установили, что поджигатель взял канистру с неизвестной зажигательной смесью, облил ею машину и поджег ее.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 39-летний житель Бориспольского района. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы поступка.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве подожгли авто полицейских.

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