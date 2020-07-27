У Києві підпалили авто поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У ніч на понеділок у Києві підпалили авто правоохоронців на територiї автогосподарства Нацполіції. Інформацію УНН підтвердили у відділі комунікації поліції міста Києва.
"Подія відбулась після 3-ї години... загоряння на території автопарку. Поліцейські працюють, знімають відео з камер спостереження прилеглих, вивчається інформація. Відкрите провадження, попередньо - по ст. 194 Кримінального кодексу України", - повідомив співрозмовник агенства.
Зазначимо, наразі інформації щодо кількості автівок, що горіли, а також масштабу завданої шкоди немає.
Зазначимо, раніше УНН отримало з власних джерел заяву так званих "анархiстів" з "Нової Молодi" щодо пiдпалу транспорту поліції.
"В нiч на 27 липня ми пiдпалили транспорт полiцаїв на територiї автогосподарства нацполiцiї. Цiєю атакою ми хочемо привернути увагу до того, що полiцейський терор можна здолати лише здолавши iснуючу суспiльну систему", - йдеться у заяві.
Як повідомлялося в УНН, раніше у Львові поліція затримала зловмисника, який запалив шини біля управлінь поліції.