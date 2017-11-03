“ЧП в центре Киева. Неизвестный бросил дымовую шашку у подземного перехода, который расположен рядом с торгово-развлекательным центром „Арена“, на перекрестке Большой Васильковской и Скоропадского”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что пострадавших в результате инцидента нет.

Сейчас на место происшествия прибыли взрывотехники, следователи, пожарные.

Как сообщал УНН, в Киеве мужчина “заминировал” свадьбы друзей.