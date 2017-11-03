В центре Киева неизвестный бросил дымовую шашку у подземного перехода
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В центре Киева возле подземного перехода на перекрестке улиц Большой Васильковской и Павла Скоропадского неизвестный бросил дымовую шашку, передает УНН со ссылкой на страницу dtp.kiev.ua в Facebook.
“ЧП в центре Киева. Неизвестный бросил дымовую шашку у подземного перехода, который расположен рядом с торгово-развлекательным центром „Арена“, на перекрестке Большой Васильковской и Скоропадского”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что пострадавших в результате инцидента нет.
Сейчас на место происшествия прибыли взрывотехники, следователи, пожарные.
Как сообщал УНН, в Киеве мужчина “заминировал” свадьбы друзей.