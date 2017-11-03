У центрі Києва невідомий кинув димову шашку біля підземного переходу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У центрі Києва біля підземного переходу на перехресті вулиць Великої Васильківської та Павла Скоропадського невідомий кинув димову шашку, передає УНН з посиланням на сторінку dtp.kiev.ua у Facebook.
“НП у центрі Києва. Невідомий кинув димову шашку біля підземного переходу, який розташовано поряд з торгівельно-розважальним центром „Арена“, на перехресті Великої Васильківської та Скоропадського”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що потерпілих внаслідок інциденту немає.
Наразі на місце події прибули вибухотехніки, слідчі, пожежники.
Як повідомляв УНН, у Києві чоловік “замінував” весілля друзів.