В центре Киева горело кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В одном из кафе на улице Шота Руставели в Киеве произошло возгорание в вытяжном шкафу, которое удалось потушить. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ГУ ГСЧС Киева Светлана Водолага.
"На Шота Руставели, 8 на первом этаже пятиэтажного дома находится кафе и там произошло возгорание в вытяжном шкафу. До прибытия пожарно-спасательных подразделений работники, с помощью порошкового огнетушителя, сами потушили", - рассказала пресс-секретарь столичной ГСЧС.
Напомним, МВД призывает усилить ответственность в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности в виде повышения штрафных санкций.