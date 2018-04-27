В центре Киева горело кафе

"На Шота Руставели, 8 на первом этаже пятиэтажного дома находится кафе и там произошло возгорание в вытяжном шкафу. До прибытия пожарно-спасательных подразделений работники, с помощью порошкового огнетушителя, сами потушили", - рассказала пресс-секретарь столичной ГСЧС.

Напомним, МВД призывает усилить ответственность в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности в виде повышения штрафных санкций.