У центрі Києва горіло кафе
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В одному з кафе на вулиці Шота Руставелі у Києві сталося загоряння у витяжній шафі, яке вдалося загасити. Про це повідомила УНН прес-секретар ГУ ДСНС Києва Світлана Водолага.
“На Шота Руставелі, 8 на першому поверсі п’ятиповерхового будинку розташоване кафе і там сталося загоряння у витяжній шафі. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів працівники, за допомогою порошкового вогнегасника, самі загасили”, — розповіла речниця столичної ДСНС.
Нагадаємо, МВС закликає посилити відповідальність у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у вигляді підвищення штрафних санкцій.