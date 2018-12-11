В центре Харькова повесилась нотариус
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В офисе в центре Харькова нашли повешенной 46-летнюю харьковчанку. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает УНН.
Так, тело женщины обнаружила ее помощница, которая утром пришла на работу.
"Предварительно установлено, что 46-летняя харьковчанка покончила жизнь самоубийством через повешение. Тело без видимых признаков насильственной смерти будет направлено в морг", – говорится в сообщении.
Сообщение внесли в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Проводится проверка.
Из собственных источников в правоохранительных органах УНН стало известно, что женщина, которая повесилась, работала нотариусом.
"Оставила записку. Личные проблемы в семье. Это не касаются ее работы", – сообщил собеседник агентства.
Напомним, в военной части в Броварах солдат совершил самоубийство.