У центрі Харкова повісилась нотаріус
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В офісі у центрі Харкова знайшли повішеною 46-річну харків’янку. Про це повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції у Харківської області, передає УНН.
Так, тіло жінки виявила її помічниця, яка вранці прийшла на роботу.
"Попередньо встановлено, що 46-річна харків’янка покінчила життя самогубством через повішення. Тіло без видимих ознак насильницької смерті буде направлено до моргу", – йдеться в повідомленні.
Повідомлення внесли до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває перевірка.
З власних джерел у правоохоронних органах УНН стало відомо, що жінка, яка повісилася, працювала нотаріусом.
"Залишила записку. Особисті проблеми в сім’ї. Це не стосуються її роботи", – повідомив співрозмовник агентства.
Нагадаємо, у військовій частині в Броварах солдат скоїв самогубство.