В центре белгорода прогремел взрыв: сообщают о "прилете" в здание ФСБ

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"В центре юелгорода сообщили о "хлопке" и столбе дыма...

В белгороде "прилет" в сдание ФСБ", - говорится в сообщении.

Напомним

В оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Telegram-каналы предположили, что это работа ПВО, но оккупанты заверили, что "хлопок" - учения чф рф.