В центре белгорода прогремел взрыв: сообщают о "прилете" в здание ФСБ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В центре белгорода прогремел взрыв, после которого виден столб дыма, сообщают росСМИ и местные телеграм-каналы. Также они пишут о "прилете" в здание ФСБ, пишет УНН.
Цитата
"В центре юелгорода сообщили о "хлопке" и столбе дыма...
В белгороде "прилет" в сдание ФСБ", - говорится в сообщении.
Напомним
В оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Telegram-каналы предположили, что это работа ПВО, но оккупанты заверили, что "хлопок" - учения чф рф.