У центрі бєлгорода пролунав вибух: повідомляють про "приліт" у будівлю ФСБ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У центрі бєлгорода пролунав вибух, після якого видно стовб диму, повідомляють росЗМІ та місцеві телеграм-канали. Також вони пишуть, що "прилетіло" у будівлю ФСБ, пише УНН.
Цитата
"У центрі бєлгорода повідомили про "бавовну" та стовп диму...
У бєлгороді "приліт" у будівлю ФСБ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
В окупованому Севастополі пролунали вибухи. Telegram-канали припустили, що це робота ППО, але окупанти запевнили, що "бавовна" - навчання чф рф.