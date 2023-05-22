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У центрі бєлгорода пролунав вибух: повідомляють про "приліт" у будівлю ФСБ

У центрі бєлгорода пролунав вибух: повідомляють про "приліт" у будівлю ФСБ

Київ • УНН

 • 1177951 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. У центрі бєлгорода пролунав вибух, після якого видно стовб диму, повідомляють росЗМІ та місцеві телеграм-канали. Також вони пишуть, що "прилетіло" у будівлю ФСБ, пише УНН

Цитата 

"У центрі бєлгорода повідомили про "бавовну" та стовп диму...

У бєлгороді "приліт" у будівлю ФСБ", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо 

В окупованому Севастополі пролунали вибухи. Telegram-канали припустили, що це робота ППО, але окупанти запевнили, що "бавовна" - навчання чф рф. 

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