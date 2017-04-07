В Трускавце установили первую электрозаправку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Трускавце установили первую заправку для электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба Трускавецкого городского совета, передает УНН.
"Заправку установили на АЗС WOG, Трускавец, улица Мазепы, 25 б", - сообщает пресс-служба городского совета.
У компании "Автоэнтерпрайз", которая установила зарядку, есть более 500 заправок по Украине.
"Установка станции зарядки для электромобилей повышает конкурентоспособность бизнеса (торговых центров, кафе, ресторанов, гостиниц, парковок, бизнес-центров), приводит новых клиентов, повышает лояльность к бренду, подчеркивает индивидуальный подход и инновационность", - сообщили в "Автоэнтерпрайз".
Напомним, как сообщал УНН, в 2017 году зарядками для электрокаров планируется оборудовать в 300 автозаправочных комплексов WOG.