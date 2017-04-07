У Трускавці встановили першу електрозаправку

“Заправку встановили на АЗС WOG, Трускавець, вулиця Мазепи, 25 б”, — інформує прес-служба міської ради.

Компанія “Автоентерпрайз”, яка встановила зарядку, має понад 500 заправок по Україні.

“Встановлення станції зарядки для електромобілів підвищує конкурентоспроможність бізнесу (торговельних центрів, кафе, ресторанів, готелів, парковок, бізнес центрів), приводить нових клієнтів, підвищує лояльність до бренду, підкреслює індивідуальний підхід та іноваційність”, — повідомили в “Автоентерпрайз”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у 2017 році зарядками для електрокарів планується обладнати до 300 автозаправних комплексів WOG.