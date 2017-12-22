В третьем квартале 2017 года безработных украинцев стало меньше
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Уровень безработицы среди экономически активного населения в ІІІ квартале 2017 года уменьшился до 8,9%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
"Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет уменьшился с 9,1% во IІ квартале 2017 года до 8,9% в ІІІ квартале 2017 года", - говорится в сообщении.
Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в III квартале 2017 составило 16400000 человек, а количество безработных - 1600000 человек.
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Также отмечается, что уровень занятости населения в возрасте +15 - 70 лет составил 57%, что на 0,2 процентных пункта больше, чем во втором квартале 2017 года, а среди населения трудоспособного возраста этот показатель увеличился на 0,4 процентных пункта и составил 65, 5%.
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Данные приведены без учета первой и второй зоны радиационного загрязнения вследствие катастрофы на ЧАЭС, территории аннексированного Крыма, а также части зоны проведения АТО.
Напомним, количество безработных в ноябре 2017 года в Украине увеличилось на 28 000 человек по сравнению с октябрем.