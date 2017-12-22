У третьому кварталі 2017 року безробітних українців поменшало
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Рівень безробіття серед економічно активного населення у IІІ кварталі 2017 року зменшився до 8,9%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
“Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15–70 років зменшився з 9,1% у IІ кварталі 2017 року до 8,9% у IІІ кварталі 2017 року”, — йдеться у повідомленні.
Кількість зайнятого населення віком 15 — 70 років у ІІІ кварталі 2017 року становила 16,4 млн осіб, а кількість безробітних — 1,6 млн осіб.
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Також зазначається, що рівень зайнятості населення віком 15 — 70 років становив 57%, що на 0,2 відсоткових пункти більше, ніж у ІІ кварталі 2017 року, а серед населення працездатного віку цей показник збільшився на 0,4 відсоткових пункти і становив 65,5%.
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Дані наведено без урахування першої та другої зони радіаційного забруднення внаслідок катастрофи на ЧАЕС, території анексованого Криму, а також частини зони проведення АТО.
Нагадаємо, кількість безробітних в листопаді 2017 року в Україні збільшилась на 28 тисяч осіб в порівнянні з жовтнем.