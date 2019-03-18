В мае на территории Украины ожидается от 15 до 18 ° тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. На территории Украины в мае среднемесячный температурный режим ожидается от 15 до 18 градусов тепла. Об этом заявила на пресс-конференции заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины, доктор физико-математических наук, профессор Вазира Мартазинова, передал корреспондент УНН.
"В мае мы ожидаем температуру воздуха на 2-3 градуса выше нормы по всей территории Украины. На западной части Украины ожидается от 15 до 17° тепла. На других территориях от 17 до 18° тепла среднемесячной температуры. Также, на востоке и юге Украины будет дефицит осадков", - сказала Мартазинова.
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Напомним, в апреле в Киевской области температура после 10-го числа до 20-го резко поднимется до 28° тепла.