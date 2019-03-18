У квітні на Київщині очікується до 28° тепла – кліматологи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У квітні в Київській області температура після 10-го числа до 20-го різко підніметься до 28° тепла. Про це заявила на прес-конференції завідувачка відділу кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Вазіра Мартазінова, передав кореспондент УНН.
“У квітні в Київській області температурний режим після 10-го числа до 20-го різко підніметься і стане вище норми. Я прогнозую погоду до 28° тепла, проте вона може бути й нижчою — 20-22° тепла в хмарні дні”, — сказала Мартазінова.
За її словами, після 20 травня йде похолодання, яке буде супроводжуватися опадами, шквальними вітрами. Також можливий град, сильні короткотривалі дощі.
“На початку червня температура буде аналогічною другій половині травня. Тому що наше літо стало коротшим, воно починається із середини червня і закінчується в середині серпня”, — розповіла Мартазінова.
Нагадаємо, на території України у квітні кількість опадів зменшиться, вона буде нижча за середні багаторічні значення.