У квітні кількість опадів зменшиться – кліматологи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У квітні кількість опадів зменшиться. Про це заявила на прес-конференції завідувачка відділу кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Вазіра Мартазінова, передав кореспондент УНН.
"Спекотний, сухий квітень та травень, можуть завдати багато бід для сільського господарства через нестачу вологи. (Адже – ред. ) на території України у квітні кількість опадів зменшиться, вона буде нижча за середні багаторічні значення", - сказала Мартазінова.
Проте за її словами, травень допоможе відновитися вологому режиму на полях, адже опади будуть в межах норми. Також, температурний режим найближчим часом буде нестабільним.
Нагадаємо, завтра у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий, місцями помірний дощ, в Карпатах з мокрим снігом, температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°; на решті території без опадів, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 11-16° тепла.