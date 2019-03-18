В апреле количество осадков уменьшится - климатологи
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В апреле количество осадков уменьшится. Об этом заявила на пресс-конференции заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины, доктор физико-математических наук, профессор Вазира Мартазинова, передал корреспондент УНН.
"Жаркий, сухой апрель и май, могут нанести много бед для сельского хозяйства из-за недостатка влаги. На территории Украины в апреле количество осадков уменьшится, оно будет ниже средних многолетних значение", - сказала Мартазинова.
Однако по ее словам, май поможет восстановиться влажному режиму на полях, ведь осадки будут в пределах нормы. Также, температурный режим в ближайшее время будет нестабильным.
Напомним, завтра в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой, местами умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом, температура ночью 2-7 ° тепла, днем 6-11 °; на остальной территории без осадков, температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем 11-16 ° тепла.