В апреле количество осадков уменьшится - климатологи

"Жаркий, сухой апрель и май, могут нанести много бед для сельского хозяйства из-за недостатка влаги. На территории Украины в апреле количество осадков уменьшится, оно будет ниже средних многолетних значение", - сказала Мартазинова.



Однако по ее словам, май поможет восстановиться влажному режиму на полях, ведь осадки будут в пределах нормы. Также, температурный режим в ближайшее время будет нестабильным.



Напомним, завтра в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой, местами умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом, температура ночью 2-7 ° тепла, днем 6-11 °; на остальной территории без осадков, температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем 11-16 ° тепла.