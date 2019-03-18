В апреле в Киевской области ожидается до 28° тепла - климатологи

"В апреле в Киевской области температурный режим после 10-го числа до 20-го резко поднимется и станет выше нормы. Я прогнозирую до 28 ° тепла, однако температура может быть и ниже - 20-22° тепла в облачные дни ", - сказала Мартазинова.

По ее словам, после 20 мая идет похолодание, которое будет сопровождаться осадками, шквалистым ветром. Также возможен град, сильные кратковременные дожди.

"В начале июня температура будет аналогичной второй половине мая. Потому что наше лето стало короче, оно начинается с середины июня и заканчивается в середине августа", - рассказала Мартазинова.

Напомним, на территории Украины в апреле количество осадков уменьшится, оно будет ниже, чем средние многолетние значения.