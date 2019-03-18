У травні на території України очікується від 15 до 18° тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На території України у травні середньомісячний температурний режим очікується від 15 до 18 градусів тепла. Про це заявила на прес-конференції завідувачка відділу кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Вазіра Мартазінова, передав кореспондент УНН.
“У травні ми очікуємо температуру повітря на 2-3 градуси вище норми по всій території України. На західній частині України очікується від 15 до 17° тепла. На інших територіях від 17 до 18° тепла середньомісячної температури. Також, на сході та півдні України буде дефіцит опадів”, — сказала Мартазінова.
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Нагадаємо, у квітні в Київській області температура після 10-го числа до 20-го різко підніметься до 28° тепла.